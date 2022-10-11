Кременчуцькі борці вшнували пам'ять видатного богатиря Івана Піддубного

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 282

Борці греко-римського стилю з Кременчука виступили на обласних змаганнях. Спортсмени Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного взяли участь у чемпіонаті Полтавської області серед кадетів U-16, виборовши 9 нагород:

І місце — Голуб Ю., Різниченко Б., Матрос В., Сапун В., Ричков Т.

II місце — Заєць Є., Шумейко Д., Мохун А. Бондаренко Р.

До змагань спортсменів підготував тренер Сергій Бузько.

А вже 8 жовтня, до Дня народження І.М. Піддубного, відбувся відкритий турнір Полтавської області пам'яті І.М Піддубного серед юнаків 2009-2011 р.н. У змаганнях також взяли участь спортсмени зі спортліцею й завоювали призові місця під керівництвом тренера Сандуленка. Призові місця завоювали брати Зайці: II місце — Заєць Денис, III місце — Заєць Данило.