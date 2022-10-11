Кременчуцькі борці вшнували пам'ять видатного богатиря Івана Піддубного

Борці греко-римського стилю з Кременчука виступили на обласних змаганнях. Спортсмени Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного взяли участь у чемпіонаті Полтавської області серед кадетів U-16, виборовши 9 нагород:
До змагань спортсменів підготував тренер Сергій Бузько.
А вже 8 жовтня, до Дня народження І.М. Піддубного, відбувся відкритий турнір Полтавської області пам'яті І.М Піддубного серед юнаків 2009-2011 р.н. У змаганнях також взяли участь спортсмени зі спортліцею й завоювали призові місця під керівництвом тренера Сандуленка. Призові місця завоювали брати Зайці: II місце — Заєць Денис, III місце — Заєць Данило.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер