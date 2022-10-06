У Кременчуці стартує міський конкурс малюнків «Мої права»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 218

Податися можна до 10 листопада включно

У Кременчуці стартує міський конкурс малюнків «Мої права», інформує мерія. Він спрямований на популяризацію вивчення Конвенції ООН про права дитини.

Роботи переможців надрукують у тематичному календарі на 2023 рік. Їх розповсюдять у школах, закладах позашкільної освіти та інших адміністративних установах Кременчука.

Прийом заявок на конкурс триває з 10 жовтня до 10 листопада включно за адресою: вул. Миколи Залудяка, буд. 14, каб. 107. Цільова аудиторія конкурсу – учнівська молодь, яка навчається у закладах загальної середньої та позашкільної освіти громади.

Тематика конкурсних робіт має стосуватися реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини. Допустимі техніки виконання малюнків: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.

На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити:

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові автора;

дату народження (день, місяць, рік) та кількість повних років на момент виконання роботи;

навчальний заклад;

контактний телефон.

За посиланням ви можете дізнатися переможців минулорічного конкурсу дитячих малюнків «Мої права».