У Кременчуці стартує міський конкурс малюнків «Мої права», інформує мерія. Він спрямований на популяризацію вивчення Конвенції ООН про права дитини.
Роботи переможців надрукують у тематичному календарі на 2023 рік. Їх розповсюдять у школах, закладах позашкільної освіти та інших адміністративних установах Кременчука.
Прийом заявок на конкурс триває з 10 жовтня до 10 листопада включно за адресою: вул. Миколи Залудяка, буд. 14, каб. 107. Цільова аудиторія конкурсу – учнівська молодь, яка навчається у закладах загальної середньої та позашкільної освіти громади.
Тематика конкурсних робіт має стосуватися реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини. Допустимі техніки виконання малюнків: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.
На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити:
За посиланням ви можете дізнатися переможців минулорічного конкурсу дитячих малюнків «Мої права».
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер