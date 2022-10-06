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Кременчук, Україна, Світ

Кременчук домовився про співпрацю з американською компанією, яка відбудовує райони після війни

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 319

 

Спеціалісти Miyamoto International готові допомогти нашому місту власною експертизою та посередництвом у залученні коштів від міжнародних фондів

Кременчук домовився про співпрацю з американською компанією Miyamoto International, яка спеціалізується на відбудові районів, що постраждали від війни чи стихійних лих. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

У переліку реалізованих компанією проєктів – відновлення інфраструктури у 20 зонах військових конфліктів. Спеціалісти Miyamoto International готові допомогти Кременчуку власною експертизою та посередництвом у залученні коштів від міжнародних фондів. Окрім того, під час онлайн-бесіди віцемерка Ольга Усанова та керівник компанії Кіт Міямото обговорили питання щодо руйнувань у Кременчуці після ракетних ударів і  умов, в яких проживають переселенці.

Підсумком зустрічі стала домовленість про те, що Кременчук зі свого боку підготує перелік місцевих потреб (мобільні котельні та електрогенератори, житло для біженців, відновлення будинків, що постраждали від обстрілів тощо), а спеціалісти Miyamoto International – план стосовно того, як ці потреби можна задовільнити.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Співпраця будівництво
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