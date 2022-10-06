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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Хворіють навіть немовлята: у Кременчуці стійко зростає кількість хворих на ковід

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 89

 

Зросла і кількість ушпиталених до стаціонару

У Кременчуці станом на 6 жовтня стійко зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це сповістила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Тільки на минулому тижні вірусом нового типу інфікувалися 403 кременчужани. Серед хворих були неповнолітні діти та навіть немовлята.

Цього тижня статистика захворювання на COVID-19 в місті теж змінюється в бік збільшення. Зокрема, за три дні коронавірусну інфекцію діагностували у 291 кременчужанина. За відповідний період зросла і кількість ушпиталених. Наразі під наглядом лікарів у стаціонарних відділеннях перебувають 56 пацієнтів. Більшість із них потребують кисневої підтримки.

Мерія звертає увагу кременчужан на те, що зменшити ризики зараження COVID-19 можна, якщо дотримуватися маскового режиму в місцях масового перебування людей і простих правил санітарної безпеки. Дієвим заходом профілактики COVID-19 також є протиковідна вакцинація.

5 жовтня у Кременчуці жінка померла від ускладнень COVID-19
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: коронавірус коронавирус захворюваність пацієнти госпіталізація
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