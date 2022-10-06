Шмигаль: Середня температура в оселях українців взимку буде нижчою, ніж у попередні роки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 195

В Україні триває підготовка до опалювального сезону й антикризових заходів в умовах війни – зокрема, йдеться про готовність до ймовірного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Про це повідомили у Соціальній інформаційній платформі.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на такий випадок підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Тому під час опалювального сезону середня температура в помешканнях українців може бути нижчою, ніж у попередні роки.

— Середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику впроваджують більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен з нас має з розумінням ставитися до цих викликів, — наголосив голова Уряду.

Нагадуємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав кременчужан готуватись до зими та можливих проблем з опаленням.