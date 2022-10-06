Шмигаль: Середня температура в оселях українців взимку буде нижчою, ніж у попередні роки

В Україні триває підготовка до опалювального сезону й антикризових заходів в умовах війни – зокрема, йдеться про готовність до ймовірного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Про це повідомили у Соціальній інформаційній платформі.
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на такий випадок підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Тому під час опалювального сезону середня температура в помешканнях українців може бути нижчою, ніж у попередні роки.
Нагадуємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав кременчужан готуватись до зими та можливих проблем з опаленням.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер