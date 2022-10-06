Загинув військовий Олексій Лебідь з Поток Кременчуцької громади

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25 вересня на Краматорському напрямку Донецької області загинув лейтенант Лебідь Олексій Леонідович 26.02.1985 р.н. Чоловік мешкав у Потоках Кременчуцької громади.

— Олексій був життєрадісним, молодим чоловіком, батьком, сином, мав багато планів та мрій. На жаль клята війна забирає найкращих. Глибоко сумуємо та співчуваємо всій родині Олексія. Щира вдячність батькам Героя за те, що виховали Патріота й справжнього Захисника України! Жодними словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі, та світлий спомин про Олексія назавжди в наших серцях, — йдеться у повідомленні Потоківського старостинського округу.

Поховання Олексія відбудеться на Вінниччині де він народився. Вічна пам'ять та слава! Герої не вмирають!