Веслувальники з Кременчука завоювали нагороди на Відкритому чемпіонаті

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 81

У Горішніх Плавнях, 22-23 вересня, відбувся Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное серед юнаків 2008/2009 р.н. Кременчук представили вихованці КДЮСШ№1 та Кременчуцького спортивного ліцею ім Піддубного.

Мосейчук Михайло став абсолютним чемпіоном змагань на дистанціях С-1 200 м, С-1 500 м (тренер Заслужений тренер України Віктор Полівара).

Рєзніков Богдан був першим на дистанціях К-1 200 м та К-1 500 м (тренер Заслужений тренер України Микола Кравцов).

Павленко Назар також посів І місце на дистанціях К-1 200 м та К-1 500 м (тренер Заслужений тренер України Микола Кравцов).