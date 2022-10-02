Раків чекають випробування, а Козероги можуть втратити значну суму: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 258

Дізнайтеся, які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)

Нестримне прагнення до успiху може в недалекому майбутньому принести найактивнiшим i найдiяльнiшим Овнам гiднi результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. У результатi Овнам доведеться зробити вибiр мiж приємним i необхiдним. Лiтнi люди можуть одержати гарантiї благополуччя на другу половину року. Жiнок-Овнiв чекає знайомство або зустрiч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою i рiвноваги. Сприятливi днi: 4, 8; несприятливi: немає.

Телець (21.04-21.05)

Тиждень сприятливий для любовi, сiмейних стосунків, зачаття, втiлення творчих задумiв. Багато Тiльцiв будуть схильнi старанно пiклуватися про виконання своїх нагальних обов`язкiв, займатися наведенням ладу, налагодженням рiзних речей i механiзмiв, допомагати в подоланнi емоцiйних або ментальних криз людям з близького оточення. Тиждень отримання внутрiшньої волi, осяяння, радостi буття. Усе сприятиме зростанню значущостi i авторитету Тiльцiв. Їхнi думки не залишаться без уваги важливих людей. Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: 9.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень повний планiв i надiй, бiльшостi з яких судиться здiйснитися. Але Близнюкiв-iдеалiстiв бiльше радуватиме усвiдомлення того, що вони прокладають шлях до майбутнього. Тиждень двозначний. Ймовiрно, Близнюкам доведеться згаяти час i сили на вирiшення вiдкладених проблем у взаєминах з оточуючими, переглянути намiченi плани. Свiжi iдеї або нестандартнi рiшення здатнi принести вагомий результат. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 3.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень випробування i перевiрки на мiцнiсть. Мислення, вiдчуття, вчинки проявлятимуться сильно i гармонiйно. Раки можуть опинитися в новiй ситуацiї, але, можливо, зорiєнтуються вони легко. Завдяки поєднанню посиленої iнтуїцiї з тверезим розрахунком можливi успiхи у мистецтвi, особистому i дiловому життi. Тиждень iлюзiй, обману i провокацiй. Навiть вiдродження почуттiв, емоцiйний пiдйом, властивий Ракам, виявляться самообманом. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 4.

Лев (23.07-23.08)

Прекрасний тиждень для любовi, шлюбу. Можливі масове натхнення, одностайнiсть. Сприятливi новi довгостроковi програми i рiшення. Чоловiкам пощастить бiльше. Хороша звiстка може зняти напругу, що виникла. Тиждень особливо невдалий для жiнок, що займають керiвнi посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, якi в недавньому минулому здавалися такими, які можна вирiшити. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 8.

Діва (24.08-23.09)

Цей тиждень несе з собою труднощi у спiлкуваннi або побутовий клопiт. Вважається, що цей тиждень підходить для боротьби з пристрастями. Сприятливий перiод. Пройде пiд знаком милосердя, любовi i прощення. Хороший час для заняття спортом, фiзичними вправами, спiлкування, укладення шлюбу, зачаття. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень вiдмiчений гармонiєю, рiвновагою i справедливiстю. Проте iдилiчний спокiй не приведе вас до застою думок i вiдчуттiв. Фiнансове становище у найбiльш удачливих Терезiв матиме тенденцiю до стабiлiзацiї. Особисте життя може бути спокiйним i мирним - середина тижня налаштує Терезiв на встановлення внутрiшньої рiвноваги i гармонiї з навколишнiм свiтом. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 7.

Скорпіон (24.10-22.11)

Зберiгаються тенденцiї попереднього тижня. Цей тиждень може бути сприятливий для реалiзацiї бажань. Скорпiони мають розвинену iнтуїцiю, вони залишаться зовнi спокiйними i байдужими, але їхнi почуття будуть загостренi i схильнi до частих коливань. У натхненних людей ймовірні прозрiння, якi їм не вдасться донести до однодумцiв. Основнi їхнi вiдчуття - жалiсть i спiвчуття. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 5.

Стрілець (23.11-21.12)

Сприятливий тиждень для вiдвiдування нових мiсць, для подорожей, звернення до органiв влади, до громадських установ. Зiрки обiцяють успiх у сферi професiйної дiяльностi. Захопленiсть справою i умiння рацiонально розподiляти час позитивно позначаться на результатах роботи i викличуть пошану у оточуючих. Але в особистому життi можливі розчарування. Нове знайомство може не мати очiкуваного продовження. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень може принести Козерогам суперечливi подiї, думки, вчинки. Активнi дiї допоможуть досягти успiху у фiнансових справах, проте через необачнiсть Козероги ризикують втратити значну суму. Тиждень припускає отримання нових джерел енергiї, виконання бажань, взаємодопомогу. Це найбiльш вiдповiдний тиждень для вирiшення сiмейних проблем. Зiрки обiцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття нiжностi i взаємної любовi. Сприятливi покупки, придбання майна, будiвництво, ремонт. Сприятливi днi: 6; несприятливi: 7.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень пробудження внутрiшнiх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвiти, усвiдомлення iстин, вивчення ремесел. Водолiї можуть бути залученi в дiяльнiсть щодо впорядкування будинку - ремонт або початок будiвництва. Хороший тиждень для колективної роботи, спiльних заходiв, активного вiдпочинку. Сприятливий перiод для фiзичних вправ, активного вiдпочинку на свiжому повiтрi. Водолiї не будуть схильні до серйозних справ. Позначиться втома, накопичена за минулий тиждень. Емоцiйний стан може бути нестiйким. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Риби (20.02-20.03)

Суперечливий, двозначний тиждень. Бажання вiдгородитися, вiдiйти вiд мирської суєти i усамiтнитися спричинить вiдчуження i проблеми особистого характеру. Друга половина тижня може ускладнитися непорозумiннями. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готовi до взаємин, якi в коренi змiнять їхнє життя. До кiнця мiсяця у багатьох з`являться бажання, про якi вони тепер i не пiдозрюють. Можливі непорозумiння з представниками влади. Сприятливi днi: 7, 9; несприятливi: 4.