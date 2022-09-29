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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 1 особу перевіряють щодо до співпраці з ворогом

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 300

 

Минулої доби в області перевірили майже 3.5 тис. осіб

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 440 транспортних засобів та 3447 осіб, 1 особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом. Про це повідомив Сергій Рекун, т.в.о. начальника поліції Полтавщини.

За його словами, у зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці по всій Полтавщині забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

— Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, — додав Сергій Рекун.

Нещодавно писали, що в Козельщині в ДТП постраждав 83-річний велосипедист.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: перевірка поліція Полтавщини
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