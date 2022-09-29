На Полтавщині 1 особу перевіряють щодо до співпраці з ворогом

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 440 транспортних засобів та 3447 осіб, 1 особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом. Про це повідомив Сергій Рекун, т.в.о. начальника поліції Полтавщини.
За його словами, у зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці по всій Полтавщині забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.
Нещодавно писали, що в Козельщині в ДТП постраждав 83-річний велосипедист.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер