У Козельщині в ДТП постраждав 83-річний велосипедист

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Близько 10.20 28 вересня, у Козельщині Кременчуцького району сталася ДТП, у якій травмувався велосипедист. Проводяться слідчі дії. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, 49-річний місцевий водій автомобіля Fiat допустив зіткнення з 83-річним велосипедистом. У результаті ДТП велосипедиста з травмами госпіталізували.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі Кременчуцького райуправління поліції.



Нещодавно ми писали, що на Полтавщині у ДТП отримав травми неповнолітній пасажир.