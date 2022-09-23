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День міста: що відбуватиметься у Кременчуці, Придніпрянському і Потоках з 24 вересня до 1 жовтня

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 48

 

Актуальна програма заходів у Кременчуцькій громаді

У Кременчуцькій громаді змінили план заходів до благодійного Дня міста. Зміни пов'язані з тим, що на Полтавщині з 22 вересня на вимогу військових обмежили проведення масових заходів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

- Ми продовжуємо робити благодійні справи, допомагати ЗСУ, наближати перемогу. Нагадуємо, що кожний охочий може зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ через QR-код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України, - йдеться у повідомленні.

Наводимо актуальну програму заходів, що проходитимуть у Кременчуці, Придніпрянському та Потоках з 24 вересня до 1 жовтня.

24 вересня:

  • 15.00 - Виставка «Наталія Юзефович та її епоха» у Кременчуцькій міській художній галереї по вул. Коцюбинського, 4.

25 вересня:

  • 10.00 - Патріотичний пробіг у рамках благодійного Дня Кременчука «Не час святкувати - час ЗСУ допомагати» за маршрутом площа Перемоги - площа Незалежності - площа Перемоги. Збір о 9.30.
  • 13.00-14.00 - Пішохідна екскурсія «Тут починався Кременчук» у Придніпровському парку та історичному центрі міста. Старт від Кременчуцького краєзнавчого музею (попередній запис за тел. 063 468 43 55).
  • 14.00-15.00 - Екскурсійний тролейбус. Старт від зупинки «Річковий вокзал» (попередній запис за тел. 063 468 43 55).
  • 18.00 - Велопробіг «З Днем народження, Кременчук!!!» за маршрутом: палац культури «КрАЗ» - площа Перемоги. Збір о 17.30.

26 вересня:

27 вересня:

  • 14.00 - Майстер-клас з Петриківського розпису від майстрині Кушко В.В. «Як квіточка моє село» у філії №2 КЗК «Міський центр культури і дозвілля» у с. Придніпрянське.
  • 16.00 - Дитяча розважальна програма «РАЗОМ веселіше» у Крюківському парку.

28 вересня:

  • 14.00 - Вулична книжкова виставка «Пишайся рідним містом» у парку Міський сад.
  • 16.00 - Відкриття меморіальної дошки колишньому міському голові Анатолію Вербіну на будівлі на вул. Гоголя, 1.

29 вересня:

  • 10.00 - Покладання квітів з нагоди відзначення 451-річчя дня заснування Кременчука та 79-річчя визволення міста від нацистських загарбників біля пам'ятника «Воїну-визволителю».
  • 13.00 - Виставка дитячих малюнків до Дня міста у філії №1 КЗК «Міський центр культури і дозвілля» у с. Потоки.

30 вересня:

1 жовтня:

  • 14.00 - Патріотичний захід до Дня села «Пісенний мій краю, любов моя вічна, тут пам'ять козацька і слава батьків» у філії №1 КЗК «Міський центр культури і дозвілля» у с. Потоки.

Раніше ми повідомляли, що благодійний концерт гурту Kozak System та екскурсії у Кременчуці таки відбудуться.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: kremen.gov.ua
Теги: День міста Благодійний День Кременчука програма заходів Кременчук Придніпрянське Потоки Кременчуцька міська рада
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