росія вивела з Криму свої підводні човни

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росія вивела з Криму свої підводні човни, про це сповістила британська розвідка.

— Командування чорноморського флоту росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Кіло з порту приписки Севастополя в Криму до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні росії. Ймовірно, це зробили через нещодавню зміну рівня загрози місцевій безпеці в умовах посилення українських ударних можливостей дальньої дії. За останні два місяці було атаковано штаб флоту (в Севастополі – ред.) та його головний аеродром морської авіації (в Саках — ред.), — таке повідомлення з'явилося у твіттері Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що гарантоване базування чорноморського флоту рф в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента володимира путіна для анексії півострова у 2014 році.

— Зараз безпека цієї бази прямо підірвана тривалою агресією росії проти України, — додали у Міноборони Британії.