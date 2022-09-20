Шістдесятників, В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко, Батуринська: які вони, нові назви вулиць Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 281

Інституті нацпам’яті розповіли про нові назви вулиць, які прийняли депутати на сесії Кременчуцької міської ради. Про це повідомляє пресслужба Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті.

Вулиці Шістдесятників і В’ячеслава Чорновола

Зникла з топоніміки Кременчука вулиця російського комуністичного маршала, Говорова, а натомість у її новій назві увічнено В’ячеслава Чорновола — публіциста, політика, дисидента, політичного в’язня комуністичного режиму, Героя України, який став одним із символів боротьби за незалежність України.

Засновник та редактор «Українського вісника», в якому оприлюднювали матеріали самвидаву та хроніки національного спротиву. Член Української гельсінської групи, а згодом Української гельсінської Спілки. 1966-го написав дослідження «Правосуддя чи рецидиви терору» – один із найсміливіших зразків тогочасної української політичної публіцистики. Наступного року уклав збірку «Лихо з розуму» (Портрети двадцяти «злочинців»). Тут оприлюднив матеріали про заарештованих 1965-го шістдесятників. Її видрукували за кордоном і заборонили в СРСР. В’ячеслав Чорновіл став лауреатом премії для кращих журналістів світу, що борються за права людини. Разом з Василем Стусом та Іваном Дзюбою узяв участь у прем’єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у вересні 1965-го.За активну журналістську та правозахисну діяльність тричі був ув’язнений та відбув понад 15 років таборів. «Неугомонний» – під таким прізвиськом значиться Чорновіл у документах КГБ. Його відправили у найвіддаленішу табірну точку Якутії, далі на схід відправляли лише Василя Стуса. Очолив партію Народний Рух України. Під час якої відбулася акція протесту щодо незаконних арештів української інтелігенції. У 1991 році посів друге місце на виборах президента України.

25 березня 1999-го загинув у автокатастрофі на шосе біля Борисполя. Патріотична й інтелектуальна частина українського суспільства переконана, що це було чітко сплановане російськими спецслужбами та їх ставлениками в українській владі вбивство. Автівка політика врізалася у навантажений зерном «КамАЗ» із причепом, який почав розвертатися посеред траси. В’ячеслав Чорновіл загинув на місці разом зі своїм водієм. З того зерна, що було у вантажівці засіяли поле пшениці, яке назвали полем Чорновола. Після того як скосили колосся – його роздали по усіх областях України. Попрощатися з ним прийшло за найскромнішими підрахунками понад 200 тис. людей. Труна з тілом стояла в Київському будинку вчителя (колись там засідала Центральна Рада), а черга бажаючих вшанувати загиблого простяглася аж до Хрещатика. Поховали на Байковому кладовищі.

Вулиці Батуринська і Левка Лук’яненка

Вулицю, яка звеличувала російського пролетарського сталінського письменника, голову спілки письменників СРСР Максіма Горького перейменовано на честь Левка Лук’яненка – видатного борця за незалежність у 20 столітті, Героя України. Міг зробити блискучу компартійну кар’єру. Натомість обрав шлях свідомої боротьби за незалежність. На Львівщині, куди його направляють «на партійну роботу» він створює опозиційну до радянської влади Українську робітничо-селянську спілку, яка виступає за конституційне відокремлення України від СРСР. У січні 1961 р. Левка Лук’яненка засудили до розстрілу «за антирадянську агітацію та пропаганду». 72 доби він провів у камері смертників, доки не дізнався, що його вирок замінено 15-ма роками ув’язнення в таборі суворого режиму у мордовських таборах. Після звільнення у 1976 р. головою поринає в боротьбу. Він стає одним із засновників Української Гельсінської групи, яка доносила правду про ситуацію з правами людини у СРСР. Як наслідок – новий арешт і нове заслання. Доля його зводить з багатьма дисидентами. Зокрема, він стає свідком останніх днів Василя Стуса. У 1988 р. виходить на свободу і знову опиняється у вирі боротьби. У березні 1990 р. стає народним депутатом Верховної Ради, а 24 серпня 1991 р. – одним зі співавторів «Акту проголошення незалежності України». Тоді ж, у 1991 р., балотується в Президенти України, використовуючи свій статус для агітації за незалежність України на майбутньому референдумі. Засновник Української республіканської партії. З 1992 р. - Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді. Пізніше повернувся в українську політику, тричі обираючись депутатом ВР. В останні дні, попри поважний вік, Левко Лук’яненко брав активну участь у житті держави. Від початку російсько-української війни у 2014 році регулярно їздив на передову до наших захисників. Помер 7 липня 2018 р., не доживши півтора місяця до свого 90-річчя. Похований на Байковому кладовищі.

Перейменовано вулицю Декабристів. Вона прославляла російських дворян, які у грудні 1825 року за допомогою збройного виступу прагнули встановити в Російській імперії конституційний лад. Русифікаторська політика за режиму декабристів була б набагато інтенсивнішою, ніж за реакційної монархії. Бо абсолютна більшість заколотників національне розмаїття Російської імперії сприймали як серйозну проблему, котру будь-що треба вирішувати. Більшість декабристів бачили Росію жорсткою централізованою державою. Тепер ця вулиця носить назву Шістдесятників – на честь всіх діячів руху опору 1960-х років.

Вулицю Кронштадтську (позначала адміністративний район російського міста Санкт-Петербург) перейменували на Батуринську. Так пошанували жертв воєнного злочину росіян, який увійшов у історію як Батуринська трагедія. Тоді московські війська вчинили злочини, подібні до у Бучі й Ізюмі. В ході каральних дій московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Івана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 2 листопада 1708 року, були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. Від рук московських варварів загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. Завдяки голові Народного Руху України В’ячеславу Чорноволу традицію вшановувати жертв Батурина започатковано відразу після відновлення незалежності — у 1992 році. Однак, на державному рівні заходи проводяться тільки після Помаранчевих подій — з 2005 року. «Батуринська трагедія» — офіційна, державна назва подій у Батурині, яка була встановлена з ініціативи третього Президента України Віктора Ющенка. У 2008 році у Батурині на державному рівні відбулися заходи з перепоховання жертв Батуринської трагедії. Останки були перепоховані у знову побудованій Замковій церкві Воскресіння Господнього, яку за наказом кривавого попередника Путіна-московського царя Пьотра I Меншикова спалили московські війська після взяття міста. Новий храм відновлений за зразком православних українських церков кінця XVII століття майстрами з Львівської області за сприяння Харківської облдержадміністрації. У 2005-10 рр. з ініціативи Віктора Ющенка у Батурині було розбудовано Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Його відвідали протягом останніх десяти років сотні тисяч туристів з України та з-за кордону. У 2007 році Ющенко підписав Указ «Про деякі питання розвитку та селища Батурин». Згідно з ним спорудили у 2008 році Меморіальний комплекс пам'яті жертв взяття Батурина. 13 листопада 2008 Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Батуринської трагедії.