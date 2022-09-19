На Кременчуччині не можуть знайти 27 одиниць техніки для ЗСУ – зривається план мобілізації

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Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виконує план мобілізацій техніки для потреб ЗСУ лише на 76%

Окрім мобілізації військовозобов’язаних для укомплектування Збройних Сил України на військових частин Національної гвардії в країні проводиться мобілізація автомобільної техніки. Вона потрібна для поповнення військових частин, насамперед тих, що формуються.

Сьогодні, 10 вересня, під час брифінгу начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) полковник Роман Сушко повідомив, що у районі план мобілізації техніки поки виконаний лише на 76,1%. До 23 вересня потрібно знайти ще

27 одиниць автомобільної техніки. Майже виконав план мобілізації техніки лише Четвертий відділ Кременчуцького районного ТЦКСП, який обслуговує колишній Козельщинський район. Отже, Козельщинська та Новогалещинська СТГ підійшли до цього завдання відповідально, на відміну від інших.

— Є потреба у трайлері на 40 тонн, сідельних тягачах, бортових вантажівках та позашляховиках. До 23 вересня треба знайти 27 одиниць автомобільної техніки. Якщо не знайдемо та не забезпечимо армію технікою, то будемо вилучати її з комунальних підприємств. Військові не можуть без автомобільної техніки висуватися на виконання бойових завдань. Особливо це стосується військових частин, що формуються, — заявив полковник Сушко.