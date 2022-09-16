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На Кременчуччині триває збір пізніх зернових та розпочався посів озимих: чи подешевшає гречка

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 167

 

Врожайність пізніх зернових цього року значно вища за тогорічну

У Кременчуцькому районі триває збір пізніх зернових. Аграрії обмолочують посіви вівса, проса, гречихи та гороху. Одночасно розпочато посів озимих.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами вже засіяно 1842 га озимої пшениці, 37 га ячменя та 28 га жита. Найбільше ж у районі станом на понеділок засіяли ріпаку — 10543 га, або 88% від прогнозованих площ.

Що ж до збору пізніх зернових, то їх врожайність цього року значно вища, ніж минулого.

Зокрема, вже зібрано 130 га гречки, що становить близько 19% від усіх площ, засіяних цією культурою. Середня врожайність складає 19 ц/га. Минулого року було 11 ц/га. Схожа ситуація з врожайністю по просу, вівсу та гороху.

Отже, є надія, що ціни на популярну в українців гречку невдовзі знизяться.

— Погода аграріям не зовсім сприяє. Але збір врожаю та посівна кампанія ведуться. Повна інформація по засіяним площам буде пізніше, як і по врожаю пізніх зернових, — зазначив Олег Лєднік.

Аграріям Кременчуцького району невдовзі почнуть збір сої, кукурудзи та соняшника.

У Кременчуцькому районі завершені жнива ранніх зернових — зібрали 326 тисяч тонн
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район жнива гречка
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