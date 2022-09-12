Минулого тижня у Кременчуці народилося 46 малюків

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Також у місті народились двійнята

Минулого тижня у Кременчуці народилося 46 малюків. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, це 22 хлопчики та 24 дівчинки. Середа стала для нашого міста справжнім бебі-бумом: в один день на світ з'явилося 11 дітей.

Серед новонароджених — двійнятка. Хлопчик та дівчинка народилися минулої п’ятниці у молодій родині з Харкова, хлопчик з вагою 3100, дівчинка — 2600.

З 46 малюків семеро народилося у сім'ях переселенців.

Нагадаємо, минулого тижня у нашому місті 43 дитини — 23 хлопчики та 20 дівчаток. Серед них — хлопчик-богатир вагою 4,7 кг.