На Полтавщині прибрали останній памятник Лєніну - скульптуру молодого кучерявого Ілліча

З території школи у Котельві прибрали скульптуру маленького кучерявого Лєніна. На вимогу Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті (УІНП) після звернення на гарячу урядову лінію Кабінету міністрів комунальні служби громади прибрали з публічного простору селища Котельва скульптуру Лєніну (справжнє прізвище Ульянов) — особі, причетній до здійснення агресії росії проти Української Народної Республіки.
- Про яке патріотичне виховання учнівської молоді і яку правову освіту серед службовців місцевого самоврядування можна вести мову, якщо дирекція цього навчального закладу та й керівництво громади впродовж 6 років берегли цю ганьбу? Про кричущий випадок порушення декомунізаційного законодавства на території цього навчального закладу нам повідомили бійці територіальної оборони ЗСУ та активісти громадського руху «Декомунізація. Україна, — розповів ініціатор демонтажу, регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер