На Полтавщині прибрали останній памятник Лєніну - скульптуру молодого кучерявого Ілліча

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 326

З території школи у Котельві прибрали скульптуру маленького кучерявого Лєніна. На вимогу Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті (УІНП) після звернення на гарячу урядову лінію Кабінету міністрів комунальні служби громади прибрали з публічного простору селища Котельва скульптуру Лєніну (справжнє прізвище Ульянов) — особі, причетній до здійснення агресії росії проти Української Народної Республіки.

- Повідомляємо, що скульптуру «Молодий Володя Ульянов», яка розміщувалася на території Котелевського опорного закладу середньої освіти №2 I-III ступенів селищної ради демонтовано, — говориться в офіційній відповіді в.о. Котелевського селищного голови Віталія Рогулі.



- Про яке патріотичне виховання учнівської молоді і яку правову освіту серед службовців місцевого самоврядування можна вести мову, якщо дирекція цього навчального закладу та й керівництво громади впродовж 6 років берегли цю ганьбу? Про кричущий випадок порушення декомунізаційного законодавства на території цього навчального закладу нам повідомили бійці територіальної оборони ЗСУ та активісти громадського руху «Декомунізація. Україна, — розповів ініціатор демонтажу, регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.