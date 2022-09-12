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Кременчук

Найдовша та найкоротша повітряні тривоги у Кременчуці за 200 днів великої війни

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 517

 

Наше місто переживає найбільшу кількість масованих атак на Полтавщині

Вчора, 11 вересня, минуло 200 днів з початку повномасштабної російсько-української війни. За цей час Кременчук пережив 27 370 хвилин повітряної тривоги.

27 російських ракет прилетіло на Кременчук: як місто пережило 100 днів боротьби

За цей час лише 20 діб минуло без сирен: 1-9 березня, 30 квітня, 17 і 30 червня, 8, 11, 17, 21 та 22 липня, 9, 12 і 27 серпня.

515 сирен лунало у Кременчуці за 200 днів. Загалом тривоги тривали 27370 хвилин. Тобто понад 19 діб.

Для порівняння в Полтавській області 594 рази лунала повітряна тривога, яка тривала 512 годин 35 хвилин.

По території Полтавщини російські війська випустили 77 ракет (інформація від керівника Полтавської ОВА станом на ранок 11 вересня, адже ввечері під Кременчуком сили ППО збили ще ракети). Під ракетний удар потрапили Кременчук, Миргород, Полтава, Карлівка, Терешки і Лубенська громада. Внаслідок обстрілів повністю знищений Кременчуцький НПЗ та ТЕЦ. Під час терористичного акту 27 червня був знищений ТЦ «Амстор» та один з цехів заводу «Кредмаш».

За цей час у Кременчуці загинуло 22 особи, ще одна вважається безвісти зниклою.

12 сирен – найбільша кількість сирен за день лунала на День Незалежності 24 серпня. До цього був рекорд 23 травня – 8 повітряних тривог.

Найменша різниця між сиренами – 2 хвилини. 24 квітня на Великдень, коли обстрілювали НПЗ та ТЕЦ. Тоді містяни не встигли оговтатися від обстрілів та завершення повітряної тривоги, як рашисти продовжили обстрілювати Кременчук.

Найдовша повітряна тривога тривала 5 годин. 14 березня кременчужани у сховищі перебували 320 хв.

Найкоротша повітряна тривога тривала 12 березня – 3 хв.

Як раніше писав «Телеграф», за 200 днів повномасштабної війни на Полтавщині пошкоджено 126 об’єктів цивільної інфраструктури, з яких 4 повністю зруйновані. Вдалося відновити 85 об’єктів, які постраждали від російських обстрілів.

За 200 днів війни на Полтавщині 594 рази лунала повітряна тривога, прилетіли 77 ракет

200 днів незламної боротьби української нації. Ми вже на один день ближче до нашої перемоги!

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Автор: Альона Душенко
Теги: ракетний обстріл Амстор війна
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