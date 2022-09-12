У частині Полтавщині проблеми зі зв'язком

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 349

Зараз приблизно на половині території області відсутній звʼязок та інтернет мобільного оператора lifecell. Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол звʼязку цього оператора. В другій половині дня інтернет і звʼязок lifecell мають повністю відновити. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

В оператора Київстар є перебої зі звя'зком у двох локаціях Полтави, але протягом найближчої години проблеми також мають усунути.