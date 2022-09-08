Депутати у Санкт-Петербурзі закликали держдуму звинуватити путіна у державній зраді

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 566

У зверненні йдеться, що путін не досягнув жодної цілі, які оголошував, виправдовуючи широкомасштабне вторгнення в Україну, а отримав прямо протилежний результат

Рада муніципального округу Смольнінське Санкт-Петербургу ухвалила рішення звернутися до депутатів держдуми з пропозицією висунути звинувачення у державній зраді проти президента володимира путіна для звільнення його з посади.

Про це повідомив депутат МО Смольнінське Дмитро Палюга.

За його словами, рішення підтримала більшість присутніх депутатів.

Пітерські депутати у зверненні до держдуми зазначили, що оголошення «спеціальної військової операції» путіним мало ознаки державної зради з кількох причин:

«спецоперація» знищила боєздатність армії та призвела до загибелі багатьох молодих людей (маються на увазі тільки російські військові);

сильно постраждала економіка росії, пішли інвестори та великі західні компанії, тікає з країни освічене населення;

блок НАТО розширився на схід, що призвело до збільшення кордону рф з альянсом вдвічі;

оголошена путіним мета з «демілітаризації» України зробила зворотний ефект – країна отримала багато сучасного закордонного озброєння.

Тому депутати вважають, що рішення путіна про початок «СВО» завдало значної шкоди безпеці росії та її громадян.

Цікаво, що Смольнінський округ – це район, де виріс путін.

Отже «процес пішов»? Принаймні це «перший дзвіночок» для «бункерного дідуся».