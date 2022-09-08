Депутати у Санкт-Петербурзі закликали держдуму звинуватити путіна у державній зраді

У зверненні йдеться, що путін не досягнув жодної цілі, які оголошував, виправдовуючи широкомасштабне вторгнення в Україну, а отримав прямо протилежний результат
Рада муніципального округу Смольнінське Санкт-Петербургу ухвалила рішення звернутися до депутатів держдуми з пропозицією висунути звинувачення у державній зраді проти президента володимира путіна для звільнення його з посади.
Про це повідомив депутат МО Смольнінське Дмитро Палюга.
За його словами, рішення підтримала більшість присутніх депутатів.
Пітерські депутати у зверненні до держдуми зазначили, що оголошення «спеціальної військової операції» путіним мало ознаки державної зради з кількох причин:
Тому депутати вважають, що рішення путіна про початок «СВО» завдало значної шкоди безпеці росії та її громадян.
Цікаво, що Смольнінський округ – це район, де виріс путін.
Отже «процес пішов»? Принаймні це «перший дзвіночок» для «бункерного дідуся».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер