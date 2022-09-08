13 млн грн отримали роботодавці Полтавщини за працевлаштування переселенців

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 146

Майже 13 млн грн держава виплатила працедавцям Полтавщини, які наймають на роботу вимушених переселенців. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Компенсацію отримали понад 400 роботодавців за працевлаштування понад 1000 ВПО. Виплати тривають і надалі.

Подати документи на отримання компенсації роботодавці можуть через застосунок «Дія». Компенсація на зарплатню за кожного працевлаштованого переселенця – 6500 гривень на місяць. Виплачують її за перші два місяці з початку працевлаштування.