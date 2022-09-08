У Кременчуці минулої доби затримали п'ятьох громадян напідпитку

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 257

Минулої доби у Кременчуці поліція п'ять разів виїжджала на виклики щодо осіб у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомив під час ранкового брифінгу заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко, також двох кременчужан затримали за водіння авто у нетверезому стані.

Щодо іншої оперативної обстановки, то, за даними РВА, у Кременчуці та районі сталось 7 надзвичайних ситуацій. Це 4 пожежі, а також аварійне відкривання дверей по вул. Східній.