У Кременчуці минулої доби затримали п'ятьох громадян напідпитку

Минулої доби у Кременчуці поліція п'ять разів виїжджала на виклики щодо осіб у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомив під час ранкового брифінгу заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко, також двох кременчужан затримали за водіння авто у нетверезому стані.
Щодо іншої оперативної обстановки, то, за даними РВА, у Кременчуці та районі сталось 7 надзвичайних ситуацій. Це 4 пожежі, а також аварійне відкривання дверей по вул. Східній.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер