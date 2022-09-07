Що сталося у Кременчуці та районі за добу: п’яні дебоші, водії напідпитку та наркозлочин

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 132

Резонансних подій та важких злочинів на Кременчуччині не було

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів не трапилось.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його інформацією, вчора громадяни лише тричі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного дебошира складено адмінпротокол про домашнє насильство.

За минулу добу поліцейські затримали 3-х водіїв за керування автомобілями напідпитку. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Отже, встановлене з 1-го вересня обмеження на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв з 12.00 до 18.00 у боротьбі з правопорушеннями, скоєними у нетверезому стані, не надто допомагає.

У Кременчуці був затриманий громадянин за підозрою у розповсюдження наркотиків – поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 305 ККУ.

Рятувальники ДСНС вчора не зафіксували жодної пожежі чи інших надзвичайних ситуацій.