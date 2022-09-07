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Прохід через трубу та сплав річкою Сухий Кагамлик: активні вихідні з ТЪ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 81

 Байдарки освоювали як дорослі, так і діти

Провести активні вихідні, драйвово та з користю у Кременчуці можна навіть у воєнний час. На початку літа у Полтавській області заборонили відпочинок на плавзасобах на річках та у наметах. Під заборону не потрапили Хорол, Сула та Сухий Кагамлик, де можна сплавлятися на байдарках. Сплавитися по Сухому Кагамлику ми вирішили з турклубом «Драйв».

 

Сплав на байдарках — це ціла річка яскравих емоцій, флотилія нових знайомств і посмішок. На сплавах в команді ви швидко і безпечно навчитеся керувати байдаркою, гребти та злагоджено працювати зі своїм екіпажем.

Наш сплав Сухим Кагамликом від Кордону до Спортлайфу й назад зайняв 4 години. Це з урахуванням, що у нас була перерва на перекус та катання на sup-дошках.

На сплав розпочався зі знайомства з правилами безпеки та своєю командою. До речі, на сплав приходять як цілими сім'ями з дітьми, так і поодинці, щоб весело провести час.

 

Сівши у байдарку, під звуки грому ми направилися до труби.

- Це був не жарт? Ми серйозно будемо проходити в трубі? Не застрягнемо? - запитали інструктора Михайла.

- Ви думали ми жартуємо? - посміхнувся хлопець.

Виїхавши з труби потрапляємо під зливу. Грім та сильний дощ не стали на заваді, щоб побачити та доторкнутися до живої природи, яка росте, квітне й пахне, а деяка навіть літає, плаває та повзає. Сплав відмінно підійде для сімейного відпочинку або компанії друзів.

 

Відповіді на найбільш поширені питання:

- Чи можна з дітьми? 

– Звичайно, на байдарках часто ходять цілими сім'ями із маленькими дітьми.

- Чи безпечно? 

– Так, цілком безпечно, якщо дотримуватися простих правил, з якими вас ознайомить інструктор.

- Якщо я новачок, чи впораюся?

- Звичайно, зможете! Сплавлятися на байдарках не складно, всі необхідні навички ви отримаєте дуже швидко, і решту часу будете насолоджуватися річкою.

- Важко?

- Звичайно, це трохи важче, ніж просто лежати на дивані. Але нічого надскладного. У нас не спортивні походи, тому головне — щоб всі отримали максимум задоволення. Ніяких вимог до фізпідготовки немає.

- Якщо зайва вага?

- Нічого страшного, поки в байдарки всі поміщалися. Якщо ходити в гори із зайвою вагою може бути важко, то сплавлятися на байдарках комфортно.

Фото: Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: подорож байдарки Сухий Кагамлик
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