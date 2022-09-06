У Мінсоцполітики розповіли, де можна офіційно отримати соцвиплати

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 189

Міністерство соціальної політики попереджає про розповсюдження в месенджерах та соцмережах публікацій від шахраїв, які пропонують отримати соціальні виплати від Червоного Хреста та інших міжнародних організацій.

Шахраї пропонують переходи за посиланнями та ввести дані нібито для онлайн-банкінгу. Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Мінсоцполітики рекомендує довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога), не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. У разі помилкового введення даних на шахрайському сайті необхідно негайно заблокувати платіжну картку,

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що поліція протягом останнього часу зареєструвала 300 випадків шахрайств на Полтавщини. Як не потрапити на гачок аферистів, читайте тут.