Яка погода чекає на кременчужан у найближчі 4 дні

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 288

Початок календарної осені зустріне кременчужан переважно сухою та помірно теплою погодою. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

2 вересня у Кременчуцькому районі очікується суха тепла погода. Скандинавський вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень 17-22°C, а вночі – 7-12°C.

А ось 3 вересня вдень та 4 вересня вночі у гідрометцентрі прогнозують короткочасні дощі, які прийдуть із південного заходу.

- Зниження температури, особливо нічної, відчуватиметься всю першу третину вересня. Дощової погоди знову слід очікувати наприкінці декади, - додали у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.



