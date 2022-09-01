Яка погода чекає на кременчужан у найближчі 4 дні

Початок календарної осені зустріне кременчужан переважно сухою та помірно теплою погодою. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
2 вересня у Кременчуцькому районі очікується суха тепла погода. Скандинавський вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень 17-22°C, а вночі – 7-12°C.
А ось 3 вересня вдень та 4 вересня вночі у гідрометцентрі прогнозують короткочасні дощі, які прийдуть із південного заходу.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер