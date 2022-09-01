В Україні з'явиться мережа регіональних представництв Уповноваженого з питань зниклих безвісти

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 72

Українці, що втратили зв’язок з рідними через війну, зможуть звернутися по допомогу безпосередньо за місцем проживання

Відтепер українці, що втратили зниклі, зможуть звернутися по допомогу безпосередньо за місцем проживання. Майже у всіх областях відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В останній день літа на чолі з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олегом Котенком в Мінреінтеграції відбулася перша настановча нарада з регіональними координаторами. Обговорили роботу представництв на місцях.

- Іноді для успішного пошуку людини важлива кожна секунда, якої не можна гаяти. Розширивши команду, ми зможемо оптимізувати та пришвидшити роботу, – впевнений Олег Котенко.

Вже з понеділка, 5 вересня, координатори зможуть приступити до виконання своїх обов’язків. Налагодити з ними зв’язок можна через гарячу лінію Уповноваженого.

Телефон гарячої лінії кол-центру: 0 800 339 247 або ж у вигляді смс-повідомлень за номером: 095 896 0421 у Viber та Telegram.

Нагадаємо, що за 5 місяців повномасштабної війни зникло понад 4 тисячі дітей.

