Військові з Кременчука потребують цвяхи, молотки, спальники

Волонтер та військовий з Кременчука Леонід Харченко збирає допомогу бійцям. Військовим на Донецькому напрямку потрібні:
Звертатися до ГО «АТО-Майдан-Кременчук» вул Миколаївська 1-а тел. для довідок 097-105-86-12. Картка Приватбанку 5167803222051638 Прокопець Сергій для потреб бійців.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер