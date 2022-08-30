29 серпня у Кременчуці четверо людей захворіли на ковід

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В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходиться дві людини від COVID-19

29 серпня у місті зареєстрували чотири нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли три жінки віком від 54 до 65 років та чоловік віком 31 рік. Із вперше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходиться дві людини. Випадків смерті від ускладнень ковіду вчора не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 175 хворих, одужало 23 431, померло 721.