У Кременчуцькому районі сплеск затримань поліцією нетверезих водіїв

Загальна ситуація на Кременчуччині за минулу добу була відносно спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.
Про це сьогодні, 30 серпня, на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них поліцейські склали адмінпротокол по скоєнню домашнього насильства.
А от щодо водіїв напідпитку, то вчора був просто сплеск затримань таких правопорушників. За минулий день шістьох водіїв затримали за керування автомобілями у нетверезому стані. Щодо них поліцейські склали адмінпротоколи за ст.130 КУАП.
За його словами, ДСНС за минулий день не зафіксувала випадків пожеж на інших надзвичайних ситуацій.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер