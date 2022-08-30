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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі сплеск затримань поліцією нетверезих водіїв

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 217

 

Через спекотну погоду у районі є загроза загорання лісів та торфовищ

Загальна ситуація на Кременчуччині за минулу добу була відносно спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.

Про це сьогодні, 30 серпня, на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них поліцейські склали адмінпротокол по скоєнню домашнього насильства.

А от щодо водіїв напідпитку, то вчора був просто сплеск затримань таких правопорушників. За минулий день шістьох водіїв затримали за керування автомобілями у нетверезому стані. Щодо них поліцейські склали адмінпротоколи за ст.130 КУАП.

- Нагадаю, що Рада оборони області обмежила продаж як міцних, так і слабоалкогольних напоїв з 12.00 до 18.00, та збільшила тривалість комендантської години в області з 1 вересня, - пояснив Артем Даценко, зауваживши, що це на думку правоохоронців сприятиме покращенню правопорядку.

За його словами, ДСНС за минулий день не зафіксувала випадків пожеж на інших надзвичайних ситуацій.

- Через спекотну погоду хочу звернутися до голів територіальних громад, щодо підготовки місцевих пожежних команд та проведення бесід з мешканцями про недопущення відвідування лісів та порушення правил пожежної безпеки. Особливо там, де є поклади торфовищ, - наголосив Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА нетверезий водій пожежі
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