Якими будуть останній день літа і початок осені на Полтавщині

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В останній день літа на Полтавщині збережеться справжня літня погода. Це обумовлено південною периферією циклону. Про це інформує Полтавський гідрометцентр.

31 серпня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише на сході області після полудня можливі окремі слабкі короткочасні дощі та окремі грози. Вітер прогнозується північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме +14º до +19º, вдень 25º-30º тепла.

А вже в перший день осені характер погоди зміниться. По тиловій частині циклону, який віддалиться від України далі на північ, дуже швидко надійне порівняно холодне арктичне повітря, – попереджають в обласному гідрометцентрі.

Отже, 1 вересня очікуємо, що температура повітря буде вночі від +9º до +14º, вдень від 18º до 23º тепла. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Хмарність буде мінливою, дощів не обіцяють.

У наступні три дні, з 2 по 4 вересня, опади теж не прогнозуються. Температура вночі від +8º до +13º тепла, вдень від 17º до 22º тепла.



