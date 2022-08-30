На Полтавщині ГАЗ на смерть збив підлітка на велосипеді

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 344

Лікарі не змогли його врятувати

29 серпня, близько 13.20, біля села Радивонівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у пресслужбі поліції, відкрили кримінальне провадження.

Отримавши інформацію про ДТП, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейськими попередньо встановлено, що ГАЗ-53, під керуванням 38-річного водія, збив велосипед, під керуванням 14-річного місцевого хлопця.

Внаслідок аварії неповнолітній з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, де 30-го серпня він помер.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.