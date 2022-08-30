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Кременчук, Спорт, Кременчук

Оновлений «Кремінь» 2010 завоював кубок «Australia Cup»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 209

 Вітаємо наших спортсменів

Футбольний клуб «Кремінь» 2010 переміг на турнірі «Свято Дитячого Футболу Australia Cup». 28 серпня під керівництвом тренерів Олександра Назаренка та Анатолія Безуса кременчуцькі футболісти здолали команду з Черкас.

Протягом 4 днів змагались команди з Кропивницького, Кременчука, Полтави, Києва, Золотоноші та місцеві вихованці спортивних шкіл, а саме: «Кремінь» Кременчук, «СДЮСШОР» Черкаси, «ДЮСШ-2 Піонер» Кропивницький, «Молодь» Полтава, «Дніпро-80-2010» Черкаси, «Титани» Золотоноша, «ДЮСШ-15» Київ, «Дніпро-80» Черкаси, «Молодь-2» Полтава, «СДЮСШОР-2» Черкаси. Команди грали два тайми по 25 хв, за участі 8+1 гравців на полі.

Склад «Кремінь» 2010: Давид Щербак, Назар Мартиненко, Данило Дубодєл, Артем Матвієць, Іван Зелений, Кирило Геймур, Захар Волощук, Кирило Богомаз, Артем Куліш, Назар Кузьмін, Артем Прокопенко, Данило Глушко, Святослав Шевченко, Тимофій Роговий, Олександр Нагайченко, Данило Омелянчук.

 

У групі В «Кремінь» посів другу сходинку в турнірній таблиці

1. «СДЮСШОР» 4-гри 10 (15-5)
2. «Кремінь» 3-гри 7 (12-3)
3. «Дніпро-80-2010» 3-гри 3 (4-5)
4. «ДЮСШ -15» 3-гри 3 (4-11)
5. «Молодь-2» 3-гри 0 (5-16)

У фіналі наші хлопці зустрілися з «СДЮСШОР» Черкаси. «Кремінь» у запеклій боротьбі переміг суперника з рахунком - 2:1.

Зауважимо, що після початку повномасштабного наступу цей турнір для «Кременя» 2010 був першим. Адже команда оновилася майже на 70%, з «кістяка» команди залишилися одиниці, багато новеньких та вимушених переселенців з Харкова та Луганська.

- Дуже гарний видався фінал. Грали дві рівні команди у фіналі, тому така видалася боротьба до останніх хвилин матчу. Були моменти й у команди суперників з Черкас, і у нас були гарні моменти, але ми в реалізації трохи кращі, тому вирвали цю гру та домоглися перемоги, - розповів тренер Олександр Назаренко.

За словами тренера «Кремінь» 2010 Олександра Назаренка додав, що це перший турнір для його команди з початку великої війни.

- Дуже раді, що виїхали на цей турнір. Зіграло роль, що Черкаси недалеко від нас й батьки дали згоду на цей турнір. Ми кожного року виїжджали на цей турнір Кубок Австралії, завжди були у призах. Цього року склад учасників команд був не такий представницький, як завжди, адже не було команд з півдня, заходу та Харківщини. Усі команди були рівні та сильні, й кожен зіштовхнувся з проблемами у складі.

У мене більша частина команди виїхали за кордон з батьками. Хлопці, які їх замінили - дуже великі молодці. Основний склад у нас вийшов дуже бойовий.

Ми дуже задоволені організацією турніру, він завжди на вищому рівні. Цей турнір подарував велике свято, - додав Олександр Назаренко.

Кращі гравці турніру «Australia Cup», серед гравців 2010 р.н.:

  • Кращий захисник - Олександр Ломака «ДЮСШ-2-Піонер» Кропивницький
  • Кращий нападник - Ілля Заруба «СДЮСШОР» Черкаси
  • Кращий гравець турніру - Данило Омелянчук «Кремінь» Кременчук

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Табло
Теги: футбол Кремінь
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