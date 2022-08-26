Вчора у Кременчуці проти коронавірусу вакцинувались 146 громадян

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З них бустер отримали 126 осіб

25 серпня у Кременчуці вакциновано 146 осіб, повідомляє Кременчуцька міськрада. Так, по першій дозі отримали 8 громадян, по другій - 7, першою бустерною дозою вакциновано 126 осіб, другою бустерною - 5.

Загалом від початку вакцинації щеплення однією дозою отримали 116 тис. 802 жителі Кременчука, 115 тис. 467 осіб отримали дві дози.

Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 20389 осіб, другою бустерною - 97.

Сьогодні, 26 серпня, в центрі вакцинації та в пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами CoronaVac та Pfizer.

у Кременчуці вакцинацію від COVID-19 можна пройти з 9.00 до 17.00 у приміщенні колишньої 4-ї поліклініки (просп. Лесі Українки, 80), а також у пунктах вакцинації в амбулаторіях за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;





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