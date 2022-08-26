Військова підготовка має стати обов'язковою для держслужбовців, - Резніков

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На порядку денному в Україні – нормування обігу зброї та обладнання укриттів у будинках

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що всі українські дерслужбовці мають проходити військову підготовку. Про це міністр написав у авторській колонці для УП.

На думку Резнікова, всі сфери в Україні мають бути проаналізовані через призму необхідності бути готовими до оборони.

«Кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту, частину звичного життя. Так, як було раніше, вже не буде», – написав він.

Міністр також зазначив. що на порядку денному в Україні – нормування обігу зброї, формування стрілецької культури, обладнання укриттів у будинках, зміни в медичній інфраструктурі та освіті.

При цьому «наявність військової підготовки має стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, до парламенту, судів тощо», – заявив міністр оборони.