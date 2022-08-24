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Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів, які курсують через Кременчук

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

 Затримка - через ДТП поблизу залізничного полотна на Кіровоградщині

Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка — Пантаївка.

За даними УЗ, це такі потяги, у тому числі Одеса - Харків, що курсує через Кременчук.

  • №86 Львів — Запоріжжя (+5 год 37 хв);
  • №76 Київ — Кривий Ріг (+4 год 24 хв);
  • №42 Львів — Дніпро (+4 год 23 хв);
  • №92 Одеса — Харків (+4 год 18 хв);
  • №80 Київ — Дніпро (+3 год 33 хв);
  • №7 Харків — Одеса (+2 год 50 хв);
  • №3 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 07 хв);
  • №120 Львів — Запоріжжя (+1 год 39 хв);
  • № 2 Харків — Івано-Франківськ (+53 хв);
  • № 716 Перемишль — Київ (+46 хв);
  • № 56 Ясіня — Київ (+32 хв).

Повний перелік поїздів, які затримуються, за посиланням.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: Укрзалізниця поїзд
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