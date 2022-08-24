На Полтавщині троє нетверезих військовослужбовців влаштували стрілянину

Вчора, 23 серпня, троє нетверезих військовослужбовців влаштували між собою бійку, а потім взялися до зброї. Про це повідомили у телеграм-каналі Х Кременчук.
Подія сталася у с. Вороніна, поблизу кінцевої зупинки на вул. Ромашковій. Поліція одразу ввела в місті план «Перехват».
В результаті конфлікту, один військовослужбовець сам собі вистрелив в голову і загинув. Другий — поранений в ногу, третій — затриманий.
Наразі всі обставини події розслідує поліція та військова служба правопорядку.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер