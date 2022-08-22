У Кременчуці на COVID-19 захворіли 2 особи

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В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 3 пацієнти

Сьогодні, 22 серпня, у Кременчуці зареєстровано 2 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 71-річна жінка та 59-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Із вперше виявлених випадків захворювання 2 пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 - в інфекційних шпиталях.

Одужало три пацієнти. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 159 випадки захворювання на COVID-19:

одужало 23 426

померло 721.

Нагадаємо, що в Україні подовжили карантин до кінця року.