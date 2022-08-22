Хлопці та дівчата у Кременчуці плетуть із бісеру, щоб допомогти ЗСУ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 397

Благодійний концерт у парку «Придніпровський» зібрав кілька сотень людей. Обабіч дороги нашу увагу привернули дітлахи, які продавали біжутерію з бісеру.

Давайте знайомитися ближче, наші маленькі герої: Мілена, Софія, Олексій, Василь та Кароліна.

Діти дружньо відповідають, що частину коштів від продажу перерахують на підтримку військових, а інша частина йде на придбання матеріалів.

- Ми продаємо ось там біля лавочок, а зараз тут, бо проходять багато людей, - показує Мілана на центральну алею парку, яка веде до Дніпра.

Хлопці також плетуть з бісеру, й нічим не поступаються дівчатам. Когось з дітлахів навчила мама, хтось самотужки переглядаючи відео уроки.

- Мама сказала, що я можу плести браслети і я почав плести браслети, - зізнався один з хлопців.

За 6 місяців повномасштабної російсько-української війни діти розуміють як себе вести під час сигналу повітряної тривоги. Діти розуміють, що росія напала на нашу країну. Школярі зізнаються, що на початку було страшно, але зараз навіть сирени сприймають спокійно. Під час повітряної тривоги діти знають, що треба йти в укриття або хоча б перейти до коридору.

Бісероплетіння – терапія для дітей. Щоб заспокоїтися діти переглядають заспокійливі відео у телефоні та плетуть колечка та браслети з бісеру. Одні жовто-блакитні, інші з сердечком або з білими намистинами. Прикраси на будь-який смак.

- Я займаюсь бісером, бо мене розслабляє, - зізналася одна з дівчат. - Коли мені страшно, я сплю зі своєю кішкою, - додала інша дитина. - Коли мені страшно, то я… а мені взагалі не страшно, - додав хлопчина. - Просто плету з бісеру, мене це заспокоює, - додав інший хлопчик.

Частіше дітлахів можна знайти у Придніпровському паку у п’ятницю та на вихідних. Якщо бажаєте підтримати дітей та українських військових – поспішайте, незабаром дітям до школи, тому знайти їх буде важче.