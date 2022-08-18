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Кременчук, Надзвичайні новини

Що сталося на Кременччині за минулу добу та чому відключили електропостачання у деяких селах

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 257

 

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається стабільною та контрольованою

Ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною, стабільною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо трьох правопорушників поліцейські склали адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства. Одного водія затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Йому також виписали адмінпротокол за статтею 130 КУАП.

Вчора поліцейські затримали одну особу за розповсюдження наркотичних речовин.

Олег Лєднік також повідомив, що у двох селах на території району наразі немає електропостачання. Мова йде про села Кузьменки та Греблі (Семенівська СТГ).

- Причина аварійного відключення – пориви на лінії електропередач. Над усуненням проблеми працюють три аварійні бригада ПАТ «Полтаваобленерго», - зазначив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район нетверезий водій поліція
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