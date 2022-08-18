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Придбай номерок - виграй набір, як у військових: волонтерка з Кременчука збирає кошти на автомобіль

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Кількість номерків не обмежена

Кременчуцька волонтерка Марина Пилипенко збирає кошти на придбання автомобіля. Автомобіль є, навіть відправили на фарбування, проте фінансове питання й досі не закрили. Волонтери вирішили долучити кременчужан й розіграти кошик з сухофруктами, бандерівським чаєм та шевроном «Не чіпай мене». Подібний набір передають військовим, а зараз у вас є унікальна можливість отримати такий набір.

- У нас є відкритий збір на авто. Машина вже завтра їде на фарбування, а я зібрала з 117 200 грн лише 55 616 грн. Щоб підтримати наш збір на авто для хлопців, оголошую лотерею. Призом є набір у який входить те, що зазвичай ми намагаємося привезти хлопцям на передову. Скажіть, що такий набір вартує того, щоб спробувати отримати його за такі кошти? Тож, будь ласка, долучайтесь і отримайте шанс виграти цей чудовий лот, - зауважила волонтерка.

Що входить у набір:

  • набір з сушених фруктів,
  • пастила,
  • в'ялені ковбаски,
  • в'ялене м'яско,
  • тушонка з м'яса птиці, такої ви ще не їли,
  • сухарики надзвичайно смачні,
  • чай бандерівський (трав'яний),
  • арахісова паста,
  • сухий супчик, який можна швидко приготувати,
  • патріотичні батончики,
  • браслет який плетуть діточки для захисників та два серця в колір нашого прапора
  • мій особистий шеврон «Не чіпай мене»

Умови конкурсу:

1. Ціна номерка 100 грн (кількість номерків необмежена) тобто номерів можно отримати більше, якщо більше перевести коштів. А це більше шансів виграти.

2. Кошти скидаємо на цю карту: 4441114457509238 (моно), номер продублюю в першому коментарі.

3. Робимо скріншот (обов'язково) і скидаємо в коментарі під постом.

4. Отримуємо номер і чекаємо результатів розіграшу.

Переможця оберемо за допомогою рандомайзера чисел ввечері 20.08.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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