Придбай номерок - виграй набір, як у військових: волонтерка з Кременчука збирає кошти на автомобіль

Кременчуцька волонтерка Марина Пилипенко збирає кошти на придбання автомобіля. Автомобіль є, навіть відправили на фарбування, проте фінансове питання й досі не закрили. Волонтери вирішили долучити кременчужан й розіграти кошик з сухофруктами, бандерівським чаєм та шевроном «Не чіпай мене». Подібний набір передають військовим, а зараз у вас є унікальна можливість отримати такий набір.
Що входить у набір:
Умови конкурсу:
1. Ціна номерка 100 грн (кількість номерків необмежена) тобто номерів можно отримати більше, якщо більше перевести коштів. А це більше шансів виграти.
2. Кошти скидаємо на цю карту: 4441114457509238 (моно), номер продублюю в першому коментарі.
3. Робимо скріншот (обов'язково) і скидаємо в коментарі під постом.
4. Отримуємо номер і чекаємо результатів розіграшу.
Переможця оберемо за допомогою рандомайзера чисел ввечері 20.08.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер