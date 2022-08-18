Придбай номерок - виграй набір, як у військових: волонтерка з Кременчука збирає кошти на автомобіль

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

Кременчуцька волонтерка Марина Пилипенко збирає кошти на придбання автомобіля. Автомобіль є, навіть відправили на фарбування, проте фінансове питання й досі не закрили. Волонтери вирішили долучити кременчужан й розіграти кошик з сухофруктами, бандерівським чаєм та шевроном «Не чіпай мене». Подібний набір передають військовим, а зараз у вас є унікальна можливість отримати такий набір.

- У нас є відкритий збір на авто. Машина вже завтра їде на фарбування, а я зібрала з 117 200 грн лише 55 616 грн. Щоб підтримати наш збір на авто для хлопців, оголошую лотерею. Призом є набір у який входить те, що зазвичай ми намагаємося привезти хлопцям на передову. Скажіть, що такий набір вартує того, щоб спробувати отримати його за такі кошти? Тож, будь ласка, долучайтесь і отримайте шанс виграти цей чудовий лот, - зауважила волонтерка.

Що входить у набір:

набір з сушених фруктів,

пастила,

в'ялені ковбаски,

в'ялене м'яско,

тушонка з м'яса птиці, такої ви ще не їли,

сухарики надзвичайно смачні,

чай бандерівський (трав'яний),

арахісова паста,

сухий супчик, який можна швидко приготувати,

патріотичні батончики,

браслет який плетуть діточки для захисників та два серця в колір нашого прапора

мій особистий шеврон «Не чіпай мене»

Умови конкурсу:

1. Ціна номерка 100 грн (кількість номерків необмежена) тобто номерів можно отримати більше, якщо більше перевести коштів. А це більше шансів виграти.

2. Кошти скидаємо на цю карту: 4441114457509238 (моно), номер продублюю в першому коментарі.

3. Робимо скріншот (обов'язково) і скидаємо в коментарі під постом.

4. Отримуємо номер і чекаємо результатів розіграшу.

Переможця оберемо за допомогою рандомайзера чисел ввечері 20.08.