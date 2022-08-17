ДСНС про кількість та стан готовності захисних споруд у Кременчуці та Кременчуцькому районі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 382

Рятувальники перевірили стан готовності 241, або 86% із 269 захисних споруд, що перебувають на обліку

У Кременчуцькому районі обліковані 269 захисних споруд цивільного захисту, а саме - 104 сховища та 165 протирадіаційних укриттів. З них фахівці районного управління ДСНС перевірили стан готовності до використання за призначенням 241 захисної споруди, або 86%. Проінвентаризовано із складанням відповідних актів оцінки стану готовності 182 споруди, що складає 67%.

Про це сьогодні під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомив начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко.

За його словами, найгірший стан справ, що стосується технічної інвентаризації захисних споруд, у Глобинському ОТГ. Там із 92 захисних споруд проінвентаризовано лише 34, що складає близько 37 %.

- Така ситуація склалася тому, що споруди розміщені в багатоквартирних житлових будинках, які не знаходиться на балансі органів місцевого самоврядування і тому на замовлення послуги з проведення технічної інвентаризації не можуть бути використані кошти місцевого бюджету, - пояснив Сергій Геращенко.