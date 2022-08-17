ДСНС про кількість та стан готовності захисних споруд у Кременчуці та Кременчуцькому районі

Рятувальники перевірили стан готовності 241, або 86% із 269 захисних споруд, що перебувають на обліку
У Кременчуцькому районі обліковані 269 захисних споруд цивільного захисту, а саме - 104 сховища та 165 протирадіаційних укриттів. З них фахівці районного управління ДСНС перевірили стан готовності до використання за призначенням 241 захисної споруди, або 86%. Проінвентаризовано із складанням відповідних актів оцінки стану готовності 182 споруди, що складає 67%.
Про це сьогодні під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомив начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко.
За його словами, найгірший стан справ, що стосується технічної інвентаризації захисних споруд, у Глобинському ОТГ. Там із 92 захисних споруд проінвентаризовано лише 34, що складає близько 37 %.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер