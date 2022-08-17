У Кременчуцькому районі школи готують до навчального року, а у Кременчуці - лише імітують підготовку

Завдання влади – створити безпечні умови для очного навчання дітей у тих школах, де це можливо, а форму навчання обиратимуть батьки
Готовність шкіл територіальних громад до початку нового навчального року, зокрема очної форми навчання у тих навчальних закладах, де створені відповідні умови, стане «лакмусовим папірцем» спроможності органів місцевого самоврядування виконувати свою роботу у кризових умовах під час війни.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За словами заступника начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Дмитра Вітка, у Кременчуцькому районі є 269 закладів освіти різного підпорядкування.
За його словами, до складу комісій окрім фахівця з ДСНС входять представники органів місцевого самоврядування, закладів освіти, Держпродспоживслужби, поліції. А результатом роботи комісії є акт відповідності приміщення для його використання в якості найпростішого укриття. Тобто, комісія, а не ДСНС, приймає остаточне рішення в якому рекомендує, або не рекомендує використовувати приміщення в якості укриття.
Він зауважив, що наразі треба підготувати укриття та забезпечити можливості для проведення очної форми навчання у щонайменше 30% закладах освіти усіх форм власності та підпорядкування.
Дмитро Вітко зазначив, що у Кременчуці у приватних закладах освіти та закладах освіти обласного підпорядкування ця роботи проводиться, і більшість з них буде готова проводити навчання в очному режимі.
А начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік додав, що у районі обладнання укриттів у навчальних закладах своєчасно та добре провели у Горішньоплавнівській, Градизькій, Оболонській та Пришибській територіальних громадах.
А як у Кременчуці?
На питання, як проводиться підготовка шкіл до очного навчання у Кременчуці, Олег Лєднік відповів, що лише у понеділок йому стало відомо про листа на адресу начальника Полтавської ОВА з пропозицією щодо організації навчання в режимі офлайн у 7 школах громади: ліцеях №4 та №30, гімназіях №23, 27, 29, Малокохнівській гімназії №14 та Потоківській гімназії №33. У цьому ж листі за підписом міського голови Віталія Малецького зазначається, що приміщення для укриттів у закладах освіти №4, 30, 23, 27, 29 рішенням комісії не рекомендовані для використання в якості укриттів учнів під час навчального процесу. А у закладах освіти №14, 33 – укриття взагалі відсутні, так як там немає підвальних приміщень.
У своєму листі міський голова написав очільнику області, що «у разі отримання вашого дозволу на їх роботу, цим закладам освіти буде рекомендована організація освітнього процесу у змішаному режимі».
Тобто, замість підготовки укриттів у навчальних закладах, міська влада вирішила просто імітувати цей процес та перекласти відповідальність за їх не підготовку на інших. Звісно, що ані Дмитро Лунін, ані ДСНС не дозволить очне навчання у школах, де немає підвального приміщення, через що там взагалі неможливо обладнати укриття. Навіщо включати до власної пропозиції саме ці школи?
Керівник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко додав, що із 7 названих освітніх закладів Кременчуцької ОТГ лише у гімназії №27 укриття майже відповідає усім вимогам і освітній заклад може бути підготовлений до навчання у очному режимі.
Як стало відомо в ході обговорення цього питання, про включення у список запропонованих навчальних закладів для очного навчання директора цих навчальних закладів станом на вчора нічого не знали…
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер