У Кременчуцькому районі школи готують до навчального року, а у Кременчуці - лише імітують підготовку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 754

Завдання влади – створити безпечні умови для очного навчання дітей у тих школах, де це можливо, а форму навчання обиратимуть батьки

Готовність шкіл територіальних громад до початку нового навчального року, зокрема очної форми навчання у тих навчальних закладах, де створені відповідні умови, стане «лакмусовим папірцем» спроможності органів місцевого самоврядування виконувати свою роботу у кризових умовах під час війни.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Підготовка шкіл до навчального року, обладнання укриттів та забезпечення безпечних умов для очного навчання дітей там, де це можливо, продемонструє ефективність роботи місцевої влади. Це буде «лакмусовим папірцем», оцінкою її роботи у кризовій ситуації під час війни. І по цим результатам громада дасть оцінку кожному органу місцевого самоврядування, - заявив очільник РВА.

За словами заступника начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Дмитра Вітка, у Кременчуцькому районі є 269 закладів освіти різного підпорядкування.

- З червня ми проводимо обстеження підвальних приміщень закладів освіти на предмет їх можливого використання у якості найпростіших укриттів. Перевіряємо не самостійно, а у складі комісії, - пояснив Дмитро Вітко.

За його словами, до складу комісій окрім фахівця з ДСНС входять представники органів місцевого самоврядування, закладів освіти, Держпродспоживслужби, поліції. А результатом роботи комісії є акт відповідності приміщення для його використання в якості найпростішого укриття. Тобто, комісія, а не ДСНС, приймає остаточне рішення в якому рекомендує, або не рекомендує використовувати приміщення в якості укриття.

- ДСНС надає консультації, допомагає закладам освіти у тому, щоб максимально привести підвальні приміщення до вимог щодо обладнання укриття у навчальному закладі. А виконують ці поради та вимоги - керівники закладів освіти та органи місцевого самоврядування. Звісно, ті, хто у цьому зацікавлені та хоче виконати цю роботу, - пояснив Дмитро Вітко.

Він зауважив, що наразі треба підготувати укриття та забезпечити можливості для проведення очної форми навчання у щонайменше 30% закладах освіти усіх форм власності та підпорядкування.

Дмитро Вітко зазначив, що у Кременчуці у приватних закладах освіти та закладах освіти обласного підпорядкування ця роботи проводиться, і більшість з них буде готова проводити навчання в очному режимі.

А начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік додав, що у районі обладнання укриттів у навчальних закладах своєчасно та добре провели у Горішньоплавнівській, Градизькій, Оболонській та Пришибській територіальних громадах.

- Завдання влади – створити безпечні умови для навчання дітей у школах, а його форму обиратимуть батьки . Цим треба було займатися давно та дати батькам можливість обирати, - зазначив Олег Лєднік.

А як у Кременчуці?

На питання, як проводиться підготовка шкіл до очного навчання у Кременчуці, Олег Лєднік відповів, що лише у понеділок йому стало відомо про листа на адресу начальника Полтавської ОВА з пропозицією щодо організації навчання в режимі офлайн у 7 школах громади: ліцеях №4 та №30, гімназіях №23, 27, 29, Малокохнівській гімназії №14 та Потоківській гімназії №33. У цьому ж листі за підписом міського голови Віталія Малецького зазначається, що приміщення для укриттів у закладах освіти №4, 30, 23, 27, 29 рішенням комісії не рекомендовані для використання в якості укриттів учнів під час навчального процесу. А у закладах освіти №14, 33 – укриття взагалі відсутні, так як там немає підвальних приміщень.

У своєму листі міський голова написав очільнику області, що «у разі отримання вашого дозволу на їх роботу, цим закладам освіти буде рекомендована організація освітнього процесу у змішаному режимі».

Тобто, замість підготовки укриттів у навчальних закладах, міська влада вирішила просто імітувати цей процес та перекласти відповідальність за їх не підготовку на інших. Звісно, що ані Дмитро Лунін, ані ДСНС не дозволить очне навчання у школах, де немає підвального приміщення, через що там взагалі неможливо обладнати укриття. Навіщо включати до власної пропозиції саме ці школи?

Керівник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко додав, що із 7 названих освітніх закладів Кременчуцької ОТГ лише у гімназії №27 укриття майже відповідає усім вимогам і освітній заклад може бути підготовлений до навчання у очному режимі.

Як стало відомо в ході обговорення цього питання, про включення у список запропонованих навчальних закладів для очного навчання директора цих навчальних закладів станом на вчора нічого не знали…

- Після 1-го вересня будемо розбиратися з тими керівниками, хто нехтує вимогами безпеки дітей під час навчання і не зміг, чи не схотів готувати для цього навчальні заклади. Якщо нічого не робити, то нічого й не буде. Треба створити умови, щоб батьки могли обирати режим навчання, - резюмував обговорення Олег Лєднік.