Росіяни марять, що на Полтавщині військові захопили санаторій

Російський військовий чиновник мізінцев повідомив, що у Нових Санжарах на Полтавщині нібито базується опорний пункт наших військових. Там є склад боєприпасів, а військові «Азову» захопили санаторій та вигнали звідти медперсонал.
Голова Полтавської облради Олександр Біленький заявив, що «ці нісенітниці - лише в уяві терористів». При цьому він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер