Росіяни марять, що на Полтавщині військові захопили санаторій

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 026

Російський військовий чиновник мізінцев повідомив, що у Нових Санжарах на Полтавщині нібито базується опорний пункт наших військових. Там є склад боєприпасів, а військові «Азову» захопили санаторій та вигнали звідти медперсонал.

Голова Полтавської облради Олександр Біленький заявив, що «ці нісенітниці - лише в уяві терористів». При цьому він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.