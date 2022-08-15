Випускник ліцею «Політ» виборов «золото» Міжнародної олімпіади з інформатики

Готував збірну й супроводжував учасників народний учитель України, викладач інформатики ліцею Валентин Мельник
Випускник наукового ліцею «Політ», що в Кременчуці, Олег Навер виборов «золото» на XXXIV Міжнародній олімпіаді з інформатики. Її проводять із 7 по 15 серпня в Індонезії, в місті Джокʼякарта.
Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, Олег став найбільш титулованим українцем за всю історію виступів збірної команди на міжнародних олімпіадах з інформатики – два «золота» та «срібло» за три роки участі в цих змаганнях.
Загалом команда України гідно виступила на олімпіаді, завоювавши 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі. Два «золота» наша збірна востаннє здобувала у 2005-му. Цьогоріч у турнірі брали участь 348 учасників із 90 країн світу. Готував збірну й супроводжував учасників народний учитель України, викладач інформатики ліцею Валентин Мельник.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер