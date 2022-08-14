Полтавський школяр придбав бронежилет для українського захисника

На Полтавщині учень однієї з місцевих шкіл придбав та особисто передав українському захисникові сучасний армійський бронежилет із сертифікатом 5-го класу захисту.
Ще місяць тому школяр Олексій мріяв придбати хоча б один бронежилет для українського воїна. Завдяки оголошенню у своєму телеграм-каналі він швидко назбирав необхідну суму. Ба більше, перерахованих коштів виявилося навіть більше, ніж очікував юнак.
Мама школяра через командира одного з десантно-штурмових підрозділів змогла знайти випускника тієї ж школи, де навчається Олексій. Ним виявився солдат Дмитро Агарков, який тривалий час виконував бойові завдання на передових рубежах, а наразі проходить реабілітацію після кількох контузій та поранення.
Окрім бронежилета, на зібрані кошти хлопець придбав кілька портативних засобів зв’язку та турнікети. Також військовим він передав обереги, дитячі патріотичні малюнки та смаколики.
Командування військової частини від усього особового складу подякувало юнаку та його мамі за підтримку. Зі свого боку Олексій зазначив, що на досягнутому не зупинятиметься і незабаром організує нову акцію допомоги для військовослужбовців.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер