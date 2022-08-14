Полтавський школяр придбав бронежилет для українського захисника

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 263

На Полтавщині учень однієї з місцевих шкіл придбав та особисто передав українському захисникові сучасний армійський бронежилет із сертифікатом 5-го класу захисту.

Ще місяць тому школяр Олексій мріяв придбати хоча б один бронежилет для українського воїна. Завдяки оголошенню у своєму телеграм-каналі він швидко назбирав необхідну суму. Ба більше, перерахованих коштів виявилося навіть більше, ніж очікував юнак.

— Я часто чув, як мої однолітки допомагають нашим захисникам. Вирішив спробувати свої сили та особисто зібрати кошти, аби придбати бронежилет для військовослужбовця. Опублікував такий заклик у своєму телеграм-каналі. Мої вісім тисяч підписників активно долучилися до цієї акції, і за один місяць вдалося назбирати необхідну суму, — говорить Олексій. — Також вирішив, що цю допомогу особисто передам військовому, який колись навчався в моїй школі, а нині боронить наші кордони.

Мама школяра через командира одного з десантно-штурмових підрозділів змогла знайти випускника тієї ж школи, де навчається Олексій. Ним виявився солдат Дмитро Агарков, який тривалий час виконував бойові завдання на передових рубежах, а наразі проходить реабілітацію після кількох контузій та поранення.

— Нещодавно в сина з’явилася ідея допомогти тим, хто нас щодня захищає. Це було його особисте рішення і ми його підтримали. Завдяки своїм підписникам та друзям він швидко зібрав кошти. Перед врученням дуже хвилювався, адже мав подарувати придбану допомогу на плацу перед строєм усього особового складу, — розповіла мама учня Ірина Анатоліївна.

Окрім бронежилета, на зібрані кошти хлопець придбав кілька портативних засобів зв’язку та турнікети. Також військовим він передав обереги, дитячі патріотичні малюнки та смаколики.

— Я був приємно здивований, коли дізнався, що мені школяр придбав бронежилет. Насправді — це вже перемога, адже нас підтримують українці різного віку та статку. Я дуже вдячний за таку допомогу і буду продовжувати нищити рашистів, аби всі діти України жили в мирі і не чули більше слово «війна», — поділився враженнями воїн-десантник Дмитро.

Командування військової частини від усього особового складу подякувало юнаку та його мамі за підтримку. Зі свого боку Олексій зазначив, що на досягнутому не зупинятиметься і незабаром організує нову акцію допомоги для військовослужбовців.