Минулої ночі у Кременчуці чули вибухи: надзвичайних ситуацій не зафіксували

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 586

Повітряну тривогу в цей час не оголошували

Близько 4 ранку у Кременчуці було чутно звуки, схожі на вибухи. На лівобережжі міста звук був потужнішим, спрацювали сигналізації на автомобілях. Канал Сирена Кременчук про повітряну тривогу не сповіщав.

У той же час здалеку звук сирени таки було чутно - можливо, з сусідніх міст та селищ, що розташовані вже у Кіровоградській області (там була оголошена повітряна тривога о 4.26.

Трохи згодом міський голова Кременчука на своїй сторінці у Фейсбук підтвердив, що гучні звуки таки були, однак надзвичайних ситуацій не зафіксували.

«Близько 4 години ранку більшість кременчужан чула декілька звуків, схожих на вибухи. Наразі за даними оперативних служб інформація про надзвичайні ситуації на території міста відсутня», - написав він.

У Полтавській ОВА станом на 8.40 коментарів з цього приводу не надали.

Нагадаємо, подібні звуки у Кременчуці було чутно надвечір минулої неділі. Тоді прильотів на територію області не зафіксували.