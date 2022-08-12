Багатодітні чоловіки можуть виїздити за кордон без дітей

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 529

Чоловіки, які є батьками трьох та більше дітей, мають право на виїзд за кордон під час воєнного часу навіть без дітей. Про порядок такого виїзду розповіли в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Багатодітний батько може виїхати за кордон, якщо на його утриманні перебуває троє чи більше дітей віком до 18 років. Для перетину державного кордону окрім документів, які підтверджують особу, потрібно мати документи, які підтверджують факт утримання дітей:

1. Свідоцтва про народження дітей.

2. Свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше) та, відповідно:

свідоцтва про народження цих дітей,

або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,

або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком.

3. Посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Окрім цього, якщо чоловік не проживає однією сім'єю з дітьми, необхідно надати докази їх утримання: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, та розміру сплати таких аліментів.

Якщо багатодітний чоловік хоче перетнути кордон без дітей, йому необхідно пред'явити свідоцтва про народження дітей або їх нотаріально завірені копії.