Кременчук отримав 515 розкладачок з матрацами та подушками. Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста. Їх використають, щоб облаштувати центри розселення переселенців.
Передало розкладачки нашому місту Міжнародне Товариство Червоного Хреста.
Раніше Товариство допомагало Кременчуку продуктовими наборами, постільною білизною, матрацами, ковдрами, подушками тощо.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер