Війна в Україні незабаром увійде в нову фазу

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 218

Найважчі бої можуть переміститися на лінію фронту довжиною 350 км, на південний захід від Запоріжжя до Херсона

Війна в Україні незабаром увійде в нову фазу. Про це повідомляє британська розвідка. З Донбасу на південний захід вирушили колони російської військової техніки.

В анексованому Криму окупанти розгорнули батальйонні тактичні групи чисельністю до 1000 військовослужбовців. Ймовірно, їх будуть використовувати для підтримки російських військ у Херсонській області.

У розвідці інформують, що ймовірно найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.