Найважчі бої можуть переміститися на лінію фронту довжиною 350 км, на південний захід від Запоріжжя до Херсона
Війна в Україні незабаром увійде в нову фазу. Про це повідомляє британська розвідка. З Донбасу на південний захід вирушили колони російської військової техніки.
В анексованому Криму окупанти розгорнули батальйонні тактичні групи чисельністю до 1000 військовослужбовців. Ймовірно, їх будуть використовувати для підтримки російських військ у Херсонській області.
У розвідці інформують, що ймовірно найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер